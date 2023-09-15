Работники леса познакомили белгородских школьников со своей профессией

49 школьников и педагогических работников научились определять санитарное состояние насаждений. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На базе лесопарка «Сосновка» специалисты департамента лесного хозяйства министерства природопользования Белгородской области и филиала ФБУ «Рослесозащита» – «Центр защиты леса Воронежской области» провели мастер-класс по видам пробных площадок, способам их выделения, заполнению перечетной ведомости деревьев, кустарников и трав. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

49 школьников и педагогических работников познакомились с методикой закладки круговой пробной площадки постоянного радиуса, научились определять санитарное состояние насаждений, рассчитывать средневзвешенную категорию состояния деревьев, обрабатывать полученные результаты и заполнять ведомость перечета деревьев.