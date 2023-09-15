+23 градуса ожидается в Белгородской области на выходных

В воскресенье, 17 сентября будет малооблачно. Без осадков. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В субботу, 16 сентября на территории региона ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью местами туман. Ветер северной четверти ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, днем от +18 до +23 градусов. В Белгороде ночью 5-7 градусов выше ноля, днем от +20 до +22 градусов.

В воскресенье, 17 сентября будет малооблачно. Без осадков. Ветер переменных направлений ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 градусов тепла, днем от +18 до +23 градусов. В Белгороде ночью 6-8 градусов выше ноля, днем от +21 до +23 градусов.