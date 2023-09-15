В Белгородской агломерации на маршруте № 129 заработает система «вход/выход»

Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута. Фото: Алексей СЕРГУНИН

С завтрашнего дня, 16 сентября, для оплаты проезда в автобусе №129 («п. Майский - Спутник - улица Конева - пгт Разумное») пассажирам нужно будет прикладывать карту к валидатору при входе и выходе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

При первом прикладывании на экране появляется надпись: «Проезд разрешен» и резервируется платеж, равный цене проезда от остановки посадки до конечной остановки маршрута.

При валидации карты на выходе из автобуса регистрируется остановка высадки, сумма для списания корректируется в соответствии с тарифом и списывается с банковского счета. Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута. На сегодняшний день система работает на 36 пригородных маршрутах.