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НовостиОбщество15 сентября 2023 13:36

В Белгородской агломерации на маршруте № 129 заработает система «вход/выход»

Изменения начнут действовать с 16 сентября
Алексей СЕРГУНИН
Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.

Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

С завтрашнего дня, 16 сентября, для оплаты проезда в автобусе №129 («п. Майский - Спутник - улица Конева - пгт Разумное») пассажирам нужно будет прикладывать карту к валидатору при входе и выходе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

При первом прикладывании на экране появляется надпись: «Проезд разрешен» и резервируется платеж, равный цене проезда от остановки посадки до конечной остановки маршрута.

При валидации карты на выходе из автобуса регистрируется остановка высадки, сумма для списания корректируется в соответствии с тарифом и списывается с банковского счета. Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута. На сегодняшний день система работает на 36 пригородных маршрутах.