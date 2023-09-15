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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 13:30

В Белгороде задержали водителя, сбившего 10-летнюю школьницу

Мужчина скрылся с места ДТП
Алексей СЕРГУНИН

По предварительным данным, вчера, 14 сентября, в Белгороде в 19:45 на улице Шаландина автомобиль сбил 10-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Водитель с места происшествия скрылся, но впоследствии его задержали.

По данным региональной Госавтоинспекции, за рулем «Лады Приоры», на которой был совершен наезд на ребенка, находился 22-летней местный житель. При этом у него нет водительских прав. По факту ДТП возбуждено административное расследование.