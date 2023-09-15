Белгородец похитил с банковской карты сестры 14 тысяч рублей

Женщина обнаружила массу смс-уведомлений от банка о списаниях со счета денег. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Яковлевскому городскому округу с заявлением о пропаже денег со счета обратилась 32-летняя местная жительница. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Она сообщила, что накануне кражи одолжила телефон родному брату. Утром женщина обнаружила массу смс-уведомлений от банка о списаниях со счета денег. Общая сумма составила более 14 тысяч рублей.

Выяснилось, что 19-летний местный житель всю ночь играл на телефоне сестры в интернет-игры, оплачивая развлечение с ее счета. Теперь в соответствии с п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.