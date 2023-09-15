Белгородцы выбрали название для моста в парке Победы

Вариант «Парковый» выбрали 503 человека. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Вчера, 14 сентября, состоялось голосование по выбору места в парке Победы в Белгороде. Об этом сегодня,15 сентября, в соцсетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Люди и жители Белгородской области, жители Белгорода проголосовали и выбрали название «Парковый». Я надеюсь, что оно приживется и навсегда останется вместе с нами в обозначении одного из самых красивых мостов, который есть у нас в регионе.

Участие в голосовании приняли 1 203 человека. Вариант «Парковый» выбрали 503 неравнодушных жителя областного центра, «Победный» - 394, «Цветочный» - 306.