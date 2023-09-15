Белгородские каратисты привезли шесть медалей из Санкт-Петербурга

Антонина Сафонова (справа) и Максим Лычев. Фото из архива Максима Лычева.

В Северной столице прошли международные и всероссийские соревнования по каратэ «Петербургская осень». В турнире приняло участие более 800 участников из 15 стран. В активе белгородцев шесть призовых мест. Об этом «КП» сообщил вице-президент региональной федерации каратэ Максим Лычев.

Первые места заняли - Злата Товышева (ката, женщины,18+), Кира Дударева (девочки, 12-13 лет, до 47 кг) и Денис Змеев (юниоры, 14-15 лет, до 70 кг). Серебро в активе Виктории Дедович (девочки, 12-13 лет, до 47 кг). Бронзовыми призерами стали - Антонина Сафонова (девочки, 12-13 лет, до 42 кг) и Даниил Петруляк (юноши, 16-17 лет, до 76 кг).

Воспитанники спортклубов «Тайгер», «Нами» и СШ N4 Белгорода тренируются под руководством Игоря Лисянского, Алексея Юргулевича и Максима Лычева.