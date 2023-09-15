Пьяная белгородка разбила стеклянную дверь многоквартирного дома

Злоумышленнице грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники УМВД России по Белгороду установили женщину, повредившую дверь дома по улице Виктора Лосева. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Ею оказалась 30-летняя местная жительница. Видеозапись инцидента ранее была размещена в интернете.

Находившаяся, по внешним признакам, в состоянии алкогольного опьянения женщина пыталась без ключей попасть в подъезд, в котором проживает. На уговоры успокоиться она не реагировала. В итоге хулиганка разбила стеклянную дверь. В соответствии с ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) злоумышленнице грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.