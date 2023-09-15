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НовостиОбщество15 сентября 2023 9:11

В Белгороде изменится схема движения транспорта из-за Крестного хода

Ограничения будут действовать с 23:00 15 сентября
Алексей СЕРГУНИН
С 23:00 15 сентября и до окончания шествия 16 сентября.

С 23:00 15 сентября и до окончания шествия 16 сентября.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Завтра, 16 сентября, в Белгороде пройдет Крестный ход с мощами святого Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В связи с мероприятием в центре города изменится схема движение транспорта. Ограничения начнут действовать с 23:00 15 сентября и продлятся до окончания шествия 16 сентября.

Объездные маршруты: ул. 3-го Интернационала, ул. Н. Чумичова, Гражданский пр-т, ул. Попова, ул. Победы, Театральный проезд, Свято-Троицкий б-р (нечетная сторона), пр-т Б. Хмельницкого.

С 12:00 16 сентября и до окончания шествия.

С 12:00 16 сентября и до окончания шествия.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области