В Белгороде изменится схема движения транспорта из-за Крестного хода

С 23:00 15 сентября и до окончания шествия 16 сентября. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Завтра, 16 сентября, в Белгороде пройдет Крестный ход с мощами святого Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В связи с мероприятием в центре города изменится схема движение транспорта. Ограничения начнут действовать с 23:00 15 сентября и продлятся до окончания шествия 16 сентября.

Объездные маршруты: ул. 3-го Интернационала, ул. Н. Чумичова, Гражданский пр-т, ул. Попова, ул. Победы, Театральный проезд, Свято-Троицкий б-р (нечетная сторона), пр-т Б. Хмельницкого.