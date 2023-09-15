12 населенных пунктов Белгородской области обстреляли со стороны Украины 14 сентября 2023

Сегодня, 15 сентября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 14 сентября.

В Шебекинском городском округе из гранатомета обстреляли село Новую Таволжанку – зафиксированы 29 выстрелов. По поселку Красному, селам Терезовке и Середе выпущены пять, три (дважды) минометных снарядов соответственно. На территорию села Зибровки упали четыре артиллерийских снаряда. Также в Середе противник сбросил с БПЛА одно взрывное устройство.

В Белгородском районе по селам Красному Хутору, Нехотеевке, Щетиновке и Черемошному выпустили 11, восемь и шесть (дважды) артиллерийских снарядов соответственно. В селе Солнцевке с БПЛА сбросили одно взрывное устройство.

В Краснояружском районе на село Колотиловку с БПЛА сбросили два осколочных боеприпаса. Под артиллерийский обстрел попало село Теребрено (два прилета). К счастью, ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, Белгородская область попала под обстрелы ВСУ больше 130 раз за 13 сентября.