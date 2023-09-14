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НовостиОбщество14 сентября 2023 20:48

Власти Белгородской области возместят районам часть затрат на выплаты дружинникам

Объем финансирования для каждого муниципалитета составит не более 50%
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Власти Белгородской области возместят муниципальным образованиям часть затрат на охрану общественного порядка. Общий объем субсидий утверждается законом региона об областном бюджете на соответствующий год и плановый период. Согласно постановлению правительства региона, объем субсидий для каждого района рассчитают в индивидуальном порядке, он составит не более 50%.

Финансовую поддержку можно получить после заявки муниципалитета, на территории которых есть народные дружины и другие общественные объединения, которые занимаются охраной порядка. За один час работы в будний день полагается 150 рублей, а за дежурство в выходные или праздники – 200 рублей.