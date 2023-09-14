Власти Белгородской области возместят районам часть затрат на выплаты дружинникам

Власти Белгородской области возместят муниципальным образованиям часть затрат на охрану общественного порядка. Общий объем субсидий утверждается законом региона об областном бюджете на соответствующий год и плановый период. Согласно постановлению правительства региона, объем субсидий для каждого района рассчитают в индивидуальном порядке, он составит не более 50%.

Финансовую поддержку можно получить после заявки муниципалитета, на территории которых есть народные дружины и другие общественные объединения, которые занимаются охраной порядка. За один час работы в будний день полагается 150 рублей, а за дежурство в выходные или праздники – 200 рублей.