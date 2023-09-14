Белгородцев приглашают послушать песни военных лет и отведать солдатскую кашу. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде в течение трех дней пройдут мероприятия, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Для посетителей музей-диорама подготовил увлекательную программу на открытом воздухе и в залах музея. Гостей праздника ждут мастер-классы, выступления творческих коллективов и солдатская каша.

15 сентября с 14:00 — презентация программы «На солнечной поляночке». Для белгородцев и гостей города исполнят песни периода Великой Отечественной войны, здесь также пройдет дегустация солдатской каши. Мероприятие состоится на открытой площадке диорамы.

16 сентября с 13:00 — мастер-класс «Фарфоровый солдатик». Дети и взрослые распишут акриловыми красками статуэтки из фарфора. Участников ждут в выставочном зале музея.

17 сентября с 13:00 – мастер-класс «Бутоньерка с георгиевской лентой». Участники изготовят бутоньерку на георгиевской ленточке. Из атласных лент они соберут букет и закрепят его на ленте. Мероприятие пройдет в выставочном зале музея.