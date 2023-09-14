Белгородские власти озвучили размер новых выплат жителям приграничья. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Правительство Белгородской области подписало постановление, исходя из которого будут начисляться новые выплаты жителям приграничных населенных пунктов. Согласно документу, многодетным семьям начнут выплачивать по 15 тысяч рублей в месяц, остальным категориям граждан –по 10 тысяч рублей.

На эти выплаты могут претендовать не все. Основанием для получения поддержки считается полное разрушение принадлежащего белгородцам жилья; разрушение несущих конструкций в принадлежащем жилье; фактическая невозможность доступа в жилье по решению уполномоченных органов, не связанному с введением режима ЧС.

Для получения выплаты нужно подать заявление. При этом нужно постоянно проживать на территории населенного пункта, подвергающегося обстрелам вместе с семьёй, иметь жилое помещение, где на текущий момент проживать невозможно из-за атак противника.

Кроме того, у претендующих на выплату жителей не должно быть в собственности других жилых помещений, они не должны проживать в ПВР, но у них должен быть заключенный договор аренды жилья на территории региона. При этом заявители не должны были получать выплаты, которые вводились из-за режима ЧС.