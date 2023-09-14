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НовостиОбщество14 сентября 2023 13:41

Пятница в Белгородской области будет теплой и дождливой

Температура воздуха ночью снизится до +4 градусов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Пятница в Белгородской области будет дождливой

Пятница в Белгородской области будет дождливой

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Рабочая неделя в Белгородской области завершится осадками. В пятницу, 15 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода. И если ночь пройдет преимущественно без осадков, то в дневное время, по прогнозам синоптиков, на территории региона пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер восточной четверти ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 градусов тепла, днем потеплеет, ожидается от 16 до 21 градусов.

В областном центре немного теплее ночью – от 7 до 9 градусов тепла, днем +18…+20 градусов.

Главное Управление МЧС России по Белгородской области рекомендует пешеходам во время дождя использовать средства индивидуальной защиты, такие как зонт и плащ. При передвижении будьте внимательны, осматривая участок пути перед собой, дорога может оказаться размытой.