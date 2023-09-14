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НовостиОбщество14 сентября 2023 11:53

Жительница Белгорода попросилась к губернатору на совместную пробежку

Гладков назвал время, во сколько бегает по утрам
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время прямого эфира в социальных сетях жительница Белгородской области спросила губернатора, можно ли присоединиться к нему на утреннюю пробежку. Вячеслав Гладков ответил белгородке положительно, только уточнил, что бегает очень ранним утром.

- Если у вас есть желание, то проблема одна — очень рано, где-то в 4:15-4-20 утра на Соборной площади. Завтра буду пробегать, - ответил руководитель Белгородской области.

На днях в одном из вечерних эфиров Вячеслав Гладков опроверг слухи о том, что забросил утренние тренировки. Он пояснил, что перестал публиковать видео с пробежек, чтобы не будить в столь раннее время своих подчиненных.