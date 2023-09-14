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НовостиПолитика14 сентября 2023 11:21

Белгородская область попала под обстрелы ВСУ больше 130 раз за сутки

Противник обстреливал приграничье региона из артиллерии, минометов, РСЗО «Град»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородская область попала под обстрелы ВСУ больше 130 раз за сутки.

Белгородская область попала под обстрелы ВСУ больше 130 раз за сутки.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли белгородское приграничье больше 130 раз. Повреждены здания общепита и промышленного предприятия. Информацией по обстрелам за 13 сентября поделился в телеграм-канале губернатор.

В Белгородском районе по Щетиновке выпущено 26 снарядов, по Журавлёвке – три, по селам Наумовка и Нехотеевка – по шесть. Пострадавших и разрушений нет.

В Валуйском городском округе по окраине Уразово выпущено 2 снаряда из РСЗО «Град». Никто не пострадал. В результате обстрела в двух социальных объектах выбиты окна. Установлено два прилета по Вериговке. По селу Долгое выпущено 11 снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском городском округе по окраинам Горьковского и Мокрой Орловки выпущено 13 и 2 снаряда соответственно, по МАПП «Грайворон» – 10 снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском городском округе под обстрел попал город Шебекино – зафиксировано 16 прилетов. Никто не пострадал. Осколками снарядов поврежден фасад одного из заведений общепита. Кроме того, повреждены помещения административно-бытового корпуса одного из промпредприятий. По Середе выпущено 7 снарядов, по Марьино и Белянке – по 6 снарядов. Пострадавших нет. В Белянке уничтожен экскаватор, проводивший работы около границы. Обошлось без последствий. Под обстрел попала Новая Таволжанка – зафиксировано 15 прилетов. Пострадавших и разрушений нет.