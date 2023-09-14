Белгородская область попала под обстрелы ВСУ больше 130 раз за сутки. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли белгородское приграничье больше 130 раз. Повреждены здания общепита и промышленного предприятия. Информацией по обстрелам за 13 сентября поделился в телеграм-канале губернатор.

В Белгородском районе по Щетиновке выпущено 26 снарядов, по Журавлёвке – три, по селам Наумовка и Нехотеевка – по шесть. Пострадавших и разрушений нет.

В Валуйском городском округе по окраине Уразово выпущено 2 снаряда из РСЗО «Град». Никто не пострадал. В результате обстрела в двух социальных объектах выбиты окна. Установлено два прилета по Вериговке. По селу Долгое выпущено 11 снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском городском округе по окраинам Горьковского и Мокрой Орловки выпущено 13 и 2 снаряда соответственно, по МАПП «Грайворон» – 10 снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском городском округе под обстрел попал город Шебекино – зафиксировано 16 прилетов. Никто не пострадал. Осколками снарядов поврежден фасад одного из заведений общепита. Кроме того, повреждены помещения административно-бытового корпуса одного из промпредприятий. По Середе выпущено 7 снарядов, по Марьино и Белянке – по 6 снарядов. Пострадавших нет. В Белянке уничтожен экскаватор, проводивший работы около границы. Обошлось без последствий. Под обстрел попала Новая Таволжанка – зафиксировано 15 прилетов. Пострадавших и разрушений нет.