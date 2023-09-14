В белгородских медучреждения проведут проверки после жалоб на прямой линии

В ходе большой прямой линии губернатор Вячеслав Гладков зачитал несколько обращений от жителей региона по медицинским вопросам. Так, белгородка рассказала главе региона, что поликлинике поселка Дубовое в белгородском районе при назначении уколов врачи просят пациентов самостоятельно покупать себе шприцы. А во второй городской больнице похожая ситуация с младшим медицинским персоналом - руководство якобы не хочет приобретать катетеры-бабочки для пациентов со сложными венами, поэтому медсестры вынуждены покупать их за свой счет.

В прямом эфире отметил, что у региона «есть средства, чтобы таких глупостей не было». Региональные власти в обоих случаях проведут служебную проверку. Вячеслав Гладков уже дал такое поручение министру здравоохранения области Андрею Иконникову.