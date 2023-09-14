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НовостиОбщество14 сентября 2023 9:10

В Белгородской области в одной из школ дети учатся в коридоре

Руководство образовательного учреждения «превысило» нормы безопасности
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области в одной из школ дети учатся в коридоре.

В Белгородской области в одной из школ дети учатся в коридоре.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время прямой линии губернатора 13 сентября жительница региона рассказала Вячеславу Гладкову о странном учебном процессе в одной из школ Нового Оскола. По словам местной жительницы, занятия для учеников проводят в коридорах. Глава Белгородской области был удивлен такой и информацией и отметил, что руководство образовательного учреждения явно «перегибает палку».

- В шоке. Мы, конечно, готовимся к различным ситуациям. Чистим и подвальные помещения и закрываем окна в коридорах, но на сегодняшний день в Новом Осколе точно обстановка не требует нашим детям учиться в коридорах, - прокомментировал Вячеслав Гладков.