В Белгородской области в одной из школ дети учатся в коридоре. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время прямой линии губернатора 13 сентября жительница региона рассказала Вячеславу Гладкову о странном учебном процессе в одной из школ Нового Оскола. По словам местной жительницы, занятия для учеников проводят в коридорах. Глава Белгородской области был удивлен такой и информацией и отметил, что руководство образовательного учреждения явно «перегибает палку».

- В шоке. Мы, конечно, готовимся к различным ситуациям. Чистим и подвальные помещения и закрываем окна в коридорах, но на сегодняшний день в Новом Осколе точно обстановка не требует нашим детям учиться в коридорах, - прокомментировал Вячеслав Гладков.