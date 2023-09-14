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НовостиОбщество14 сентября 2023 8:44

Офицеры СОБР «Белогор» Росгвардии почтили память погибшего боевого товарища

Офицер погиб при исполнении служебного долга
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В день рождения погибшего при исполнении служебного долга офицера белгородского СОБР сотрудники спецподразделения Росгвардии посетили могилу боевого товарища. 13 сентября 2023 года Геннадию Мишенину исполнилось бы 52 года.

Белгородские росгвардейцы вместе с родителями Геннадия Мишенина и ветеранами отряда почтили память героически погибшего офицера минутой молчания и возложили цветы к его надгробию.

- Сколько бы лет ни прошло, мы будем помнить нашего боевого товарища. Подвиг Геннадия – это пример мужества, чести и верности служебному долгу, - отметил командир СОБР «Белогор» Управления Росгвардии по Белгородской области полковник полиции Вадим Серых.

Геннадий Мишенин был оперуполномоченным штурмовой группы СОБР «Белогор». 14 декабря 1995 года во время эвакуации тяжело раненного командира 7 тактической группировки внутренних войск МВД в Северо-Кавказском регионе, Геннадий Мишенин был смертельно ранен снайпером. Указом Президента РФ за личное мужество и отвагу, проявленные в бою с бандформированиями Геннадий Мишенин награжден орденом Мужества (посмертно).