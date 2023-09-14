Белгородские пограничники за последние дни уничтожили 7 беспилотников ВСУ

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ по Белгородской области.

Белгородские пограничники за последние дни выявили и уничтожили 7 беспилотных летательных аппаратов, которые нарушили воздушное пространство государственной границы. Подробности рассказали в пресс-службе погрануправления ФСБ по Белгородской области.

Так, в Грайворонском городском округе и в поселке Вериговка были обнаружены беспилотники самолетного типа, двигавшиеся со стороны Украины. Пограничники подавили их с помощью РЭБ, а затем уничтожили стрелковым оружием. БПЛА сдетонировали в воздухе.

Еще пять дронов «камикадзе» были обнаружены и уничтожены на территории региона. Два из них в рабочем поселке Красная Яруга, еще по одному в населенных пунктах Новая Таволжанка, Красный Хутор и Дроновка.

Отметим, высокий профессионализм и своевременные действия белгородских пограничников позволили избежать многочисленных разрушений и иных негативных последствий на территории региона.