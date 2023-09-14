Губернатор прокомментировал ситуацию с Новой жизнью в Белгороде. Фото: пресс-служба мэрии Белгорода.

Вчера, 13 сентября, на большой прямой линии в социальных сетях губернатор ответил на вопросы, волнующие жителей Белгородской области. В частности, он прокомментировал затягивание сдачи квартир четвертой очереди микрорайона «Новая жизнь» в Белгороде. Глава региона отметил, что вопрос довольно проблемный, и в этом есть вина бывших строителей домов.

- Достаточно непростая история, очень хотелось бы побыстрее этот вопрос решить, но настолько все накрутили предыдущие строители, которые сейчас сидят в местах не столь отдаленных за финансовые нарушения. Ещё большая сложность — это стоянки, потому что то, что планировали — фактически прямой обман людей, которым обещали наличие стоянок вокруг существующего жилья. Сейчас пытаемся раскрутить эти узлы. Надеюсь, что в ближайшее время сможем адекватно все вопросы решить, которых очень много, и, конечно, отдать всем ключи, чтобы радовались новому жилью, - сказал Вячеслав Гладков.