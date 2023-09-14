Вячеслав Гладков объявил первый конкурс на выбор названия мосту в Белгороде

Белгородцы могут выбрать название пешеходному мосту через Везелку. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Вчера, 13 сентября, прошла большая прямая линия губернатора. Вячеслав Гладков отвечал на насущные вопросы жителей региона. Поступили главе региона и предложения, в частности, дать названия мостам в Белгороде. Так и эстетичность появится, и гостям города проще ориентироваться будет.

Вячеслав Гладков одобрил такую инициативу и сегодня в утреннем эфире дал старт первому конкурсу. Горожане смогут выбрать имя пешеходному мосту через Везелку в парке Победы. Глава области предложил три варианта на выбор.

- Один из вопросов такой, мне кажется, очень хороший и эмоциональный, с предложением назвать наши замечательные и красивые мосты города Белгорода, которые названия не имеют. Как и обещал, предлагаю - пешеходный мост через Везелку в парке Победы три варианта названия: Цветочный, Парковый или Победный (все-таки парк Победы). Буду ждать вашего мнения, ваших предложений, и подведем итоги. Я надеюсь, что название останется в памяти всех, не только жителей города Белгорода, но и наших гостей, - обратился губернатор.