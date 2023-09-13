На модернизацию очистных сооружений Старого Оскола направят почти 2 млрд рублей. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Вопрос о состоянии Старооскольского водоканала в очередной раз прозвучал во время большой прямой линии губернатора Белгородской области 13 сентября. Вячеслав Гладков рассказал, что в 2024 году на реконструкцию очистных сооружений в округе будет направлено 1 900 000 рублей.

Житель Староскольского городского округа спросил губернатора, предпринимаются ли какие-либо действия по вопросу модернизации или реконструкции водопроводно-канализационной системы в муниципалитете. На что глава региона ответил, что водоканал находится в ужасном состоянии уже на протяжении многих лет и решить проблему одномоментно не получится. Аналогичная ситуация и в Губкине. На реконструкцию обоих водоканалов в этом году уже направили 500 миллионов рублей. В следующем – сумма увеличится.

- В следующем году на строительство очистных сооружений из областного бюджета мы планируем выделить 1 100 000 рублей, и более 800 млн рублей — из федерального бюджета. Хозяйство было заброшенным несколько десятилетий, сейчас занимаемся этим вопросом, - ответил Вячеслав Гладков.