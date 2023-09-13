Белгородцы, потерявшие дома из-за обстрелов, получат новые выплаты

Глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов рассказал, что жители муниципалитета, которые потеряли во время обстрелов жилье, будут получать финансовую поддержку. Так, шебекинцам, чьи дома и квартиры разрушены обстрелами ВСУ полностью или восстанавливаются, уже выплачиваются государственные пособия. А из регионального бюджета деньги направляют гражданам, которым приходится снимать временное жилье – эти средства компенсируют стоимость аренды.

Важно отметить, что на аренду квартиры должен быть оформлен договор. Это подтвердит факт затрат.

- Адреса квартир у нас есть, форма заявления тоже. Для более детальной консультации нужно позвонить по телефону 2-23-81, а также подать заявление и приложить копию договора о съеме жилья, – пояснил Владимир Жданов.