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НовостиОбщество13 сентября 2023 15:26

Белгородцы, потерявшие дома из-за обстрелов, получат новые выплаты

Средства из регионального бюджета получат те, кто арендует жилье по договору
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов рассказал, что жители муниципалитета, которые потеряли во время обстрелов жилье, будут получать финансовую поддержку. Так, шебекинцам, чьи дома и квартиры разрушены обстрелами ВСУ полностью или восстанавливаются, уже выплачиваются государственные пособия. А из регионального бюджета деньги направляют гражданам, которым приходится снимать временное жилье – эти средства компенсируют стоимость аренды.

Важно отметить, что на аренду квартиры должен быть оформлен договор. Это подтвердит факт затрат.

- Адреса квартир у нас есть, форма заявления тоже. Для более детальной консультации нужно позвонить по телефону 2-23-81, а также подать заявление и приложить копию договора о съеме жилья, – пояснил Владимир Жданов.