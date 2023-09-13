Ряд крупных предприятий в белгородском Шебекино не могут работать в полную силу из-за обстрелов

Министр соцзащиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова на брифинге рассказала, что более 1200 работников в Шебекинском городском округе находятся в простое. Еще порядка 600 шебекинцев работают удаленно. Такая ситуация связана с напряженной обстановкой и постоянными обстрелами приграничья.

- Здесь особого беспокойства нет, потому что есть ряд профессий, которые в принципе приветствуются в удаленном режиме работы. Вместе с тем эта ситуация также анализируется, - сказала чиновница.

Батанова также отметила, что на сегодняшний день несколько крупных предприятий Шебекинского городского округа все еще не могут работать на полную мощность из-за сложной оперативной обстановки.

- Не все работодатели в Шебекинском округе вышли на полные мощности по понятным причинам. Я очень надеюсь, что поскольку они солидные и крупные предприятия, то они предпринимают меры. Некоторые из них открыли свои площадки на территории других муниципалитетов, в том числе Белгороде. Но пока ситуация сложная, 2-3 предприятия пока не работают на полную мощность, - пояснила Батанова.