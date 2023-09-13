4-ю очередь Новой жизни в Белгороде не могут сдать из-за споров о парковке

В Белгороде по-прежнему неизвестно, когда сдадут 4-ю очередь квартир в микрорайоне «Новая жизнь». Это связано с тем, что будущие жильцы и застройщики никак не придут к общему мнению по поводу парковочных мест.

Дольщики в очередной раз спросили у властей, когда застройщик выдаст ключи от долгожданного жилья. На вопрос белгородцев отреагировали застройщики.

- На сегодняшний день получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию невозможно ввиду отсутствия разрешения на отклонение от предельных параметров в части снижения количества парковочных мест в отношении земельных участков, на которых расположены дома 4-ой очереди (при проведении публичных слушаний жители микрорайона высказали категоричное несогласие). Также следует отметить, что получение отклонения от предельных параметров не освобождает от строительства парковочных мест, а позволяет соблюсти концепцию «двор без машин» и разместить парковочные места на прилегающей территории, - прокомментировали в дирекции ЮЗР.