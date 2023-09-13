Семь районов белгородского приграничья попали под обстрел ВСУ 12 сентября

За прошедшие сутки под обстрелы ВСУ попали 7 муниципалитетов Белгородской области. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

За прошедшие сутки под обстрелы ВСУ попали 7 муниципалитетов. К счастью, обошлось без пострадавших. Информацию по атакам противника опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе по селам Журавлевка и Устинка выпущено 3 и 8 снарядов соответственно. В селе Красный Хутор противник атаковал с помощью дрона-камикадзе.

В Валуйском городском округе обстреляли села Вериговка, Долгое и Карабаново, зафиксировано 5,1 и 8 прилетов соответственно. В Карабаново системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа.

В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 20 гранатометных выстрелов и три артиллерийских снаряда.

В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 5 минометных снарядов. В двух частных домах выбиты окна, посечены крыши, фасады, заборы и входная дверь, повреждена хозпостройка. По окраине села Дроновка зафиксировано 8 прилетов.

В Краснояружском районе по окраине села Вязовое выпущено 5 снарядов, по территории рядом с хутором Высокий – 12, по окраине села Теребрено – 10 снарядов, выбито одно окно в частном доме.

В Шебекинском округе обстреляли Новую Таволжанку – установлено 7 минометных снарядов и три гранатометных выстрела. По хутору Марьино - 5, по селу Середа – 8 минометных снарядов и 5 гранатометных выстрелов. По МАПП «Шебекино» – 7 гранатометных выстрелов.

В Яковлевском городском округе сбито два БПЛА самолетного типа. Один упал в поле в районе села Вислое, второй – на территории одного из садовых обществ. Оба ликвидированы на месте накладными зарядами.