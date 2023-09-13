В Белгородскую область на работу придут 136 молодых врачей-целевиков

Осенью работать в Белгородскую область придут 136 молодых специалистов. Они поступили на целевое обучение в Белгороде, Воронеже, Курске и Москве. 119 врачей, уже закончивших целевое обучение и возвращающихся в регион, трудоустроены, остальные 17 проходят аккредитацию. Из среднего медперсонала оформили на работу 68 человек – остальные также в процессе оформления.

- Была приемная кампания. По всем вузам, которые были, наши целевики поступили на 100%. То есть, все целевые места, которые были, мы закрыли, – рассказал в прямом эфире 12 сентября министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.