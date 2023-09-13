580 белгородских работодателей подали заявки на возмещение расходов на охрану труда

В Белгородской области 583 страхователя подали заявки на финансирование предупредительных мер по охране труда. На улучшение условий труда работников ежегодно разрешается потратить до 20% от размера страховых взносов в Социальный фонд России. Объем средств можно увеличить до 30%, если дополнительная сумма будет направлена на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста.

В 2023 году было предусмотрено 17 направлений, на которые региональные страхователи имели право направлять средства социального страхования. Наибольшую часть выделенных средств работодатели в Белгородской области предпочитают расходовать на проведение периодических медицинских осмотров (96 миллионов рублей), на санаторно-курортное лечение работников, занятых во вредных условиях труда (78 миллионов), на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного и пенсионного возраста (79 миллионов), приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты (57 миллионов), проведение специальной оценки условий труда (10,5 миллионов рублей).

Отметим, за 10 лет финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма в регионе выросло в 4 раза, а количество участников увеличилось более чем в 2 раза. В 2023 году на финансирование данных мер ОСФР было выделено 320 миллионов рублей.