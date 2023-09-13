Вячеслав Гладков проинспектировал ход благоустройства набережной в районе КонПрока в Белгороде

Губернатор проинспектировал ход благоустройства набережной в районе КонПрока в Белгороде. Фото: https://vk.com/gladkov_vv.

Вчера, 12 сентября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проверил, как идут работы по благоустройству второй очереди набережной «Берега» в областном центре. Речь идет об участке от КонПрока до центрального пляжа на левом берегу. Обновленное общественное пространство свяжет участки давно построенной набережной с обновленной пляжной зоной и парком аттракционов, которые открылись этим летом.

Фото: https://vk.com/gladkov_vv.

На сегодняшний день работы по укладке асфальтобетонного покрытия для новой велопешеходной дорожки вдоль реки находятся на завершающей стадии. Подрядчики уже положили тротуарную плитку. В ближайшее время рабочие установят многофункциональные спортивные и детские комплексы, завершат обустройство зон для спокойного отдыха с удобными беседками. Далее строители приступят к оформлению входной группы.

Глава региона отметил, что вывеска должна обозначать, что это парк, и ее необходимо выполнить как арт-объект, который полюбят жители и гости Белгорода. В планах весь этот этап работ заверить до конца текущего года. Уже в следующем – приступят к благоустройству других участков набережной.

Фото: https://vk.com/gladkov_vv.

- Самое сложное – это осуществить проход через промышленную зону. Для этого требуется огромное количество решений как визуального, так и технического характера. Сейчас они находятся на стадиях проектирования и проработки. Наша задача – органично вписать в новый проект подмостовое пространство под железнодорожным мостом, магистральные сети, опоры освещения, заборы завода и техобъекты. Уверен, что жители по достоинству оценят вложенные усилия, - подчеркнул руководитель области.

Губернатор также рассказал, что прогулочная зона новой набережной будет разделена на несколько тематических зон. Одна будет выполнена в морских мотивах, другая – в сказочных. Особое внимание подрядчик уделит озеленению территории – в планах высадить здесь пирамидальные тополя. Вячеслав Гладков проверит динамику работ еще раз на следующей неделе.