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НовостиОбщество13 сентября 2023 5:22

В белгородском селе Сетище отремонтировали водозаборную скважину

Больше 600 жителей теперь получают качественную воду
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Больше 600 жителей теперь получают качественную воду.

Больше 600 жителей теперь получают качественную воду.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области продолжается реализация программы по обеспечению жителей качественной питьевой водой. Так, в селе Сетище Красненского района отремонтировали водозаборную скважину. Теперь еще у более 600 человек улучшилось водоснабжение. Об этом в утреннем обращении в соцсети рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

- Программа большая, количество мероприятий большое, постараюсь в своих утренних эфирах говорить об этом. Запрос, конечно, очень большой. Еще предстоит очень много сделать для того, чтобы ответить на все запросы ваши, дорогие друзья, как из больших, так из малых населенных пунктов, - отметил руководитель Белгородской области.