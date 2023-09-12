Композиция «Белый сад» останется на аллее в парке Победы

"Белый сад" останется в парке Победы. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В минувшие выходные в областном центре проходил масштабный праздник «Белгород в цвету». С 8 по 10 сентября белгородцы и гости города окунулись в настоящую сказку. Профессиональные и начинающие ландшафтные дизайнеры представили свои уникальные сады. Самый большой из них – «Белый сад» после фестиваля останется на аллее у набережной в парке Победы.

В пресс-службе мэрии Белгорода рассказали, что остальные сады уже практически полностью демонтировали. Растения, из которых их создавали, теперь перенесут на территории муниципальных учреждений. Например, инклюзивные сады уже нашли свое место на станции юных натуралистов.

Сейчас работники коммунальных служб наводят порядок на месте проведения мероприятий «Белгород в цвету». Полностью восстановить все площадки планируют к выходным.