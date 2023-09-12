В микрорайоне «Новая жизнь» в Белгороде ввели одностороннее движение. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Новой Жизни в Белгороде изменили схему движения транспорта. Теперь на промежутке автодороги между домами № 25 и № 15 на улице Семейной личный и общественный транспорт сможет двигаться только в одну сторону.

Введение одностороннего движения на участке связано с тем, что рядом находится школа-детский сад. Такие изменения позволят обезопасить участок дороги рядом с образовательным учреждением, рассказали в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Парковка теперь расположена с левой стороны по ходу движения транспорта.