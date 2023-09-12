С начала года белгородцам выплатили больше 20 миллионов задолженности по зарплате. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области с января по август текущего года работникам предприятий выплатили больше 20 миллионов задолженности по заработной плате в отношении 321 сотрудника. О снижении долга рассказала министр социальной защиты населения и труда региона Елена Батанова на оперативном совещании правительства.

Батанова отметила в регионе системное снижение задолженностей по выплате зарплаты работодателями. Этому способствует работа специальной комиссии по задолженности, так как под ее надзором в постоянном режиме идет контроль за теми предприятиями, которые уже систематически с опозданием оплачивают труд своих сотрудников. За предприятиями по-прежнему остается долг, он составляет 18,8 миллионов рублей.

По данным министерства соцзащиты, основная масса задолженностей по зарплатам приходится на Белгород — 9 миллионов рублей. На второй строчке по долгам - Яковлевский городской округ (6,95 миллиона). В своем докладе Батанова также пояснила, что 7 миллионов от этой суммы приходятся на предприятия, которые находятся в процедуре банкротства.