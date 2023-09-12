В Белгородской области 13 сентября сохранится теплая погода. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На территории Белгородской области в дневное время пока сохранится теплая погода. Однако ночи уже довольно прохладные. По прогнозам синоптиков, в среду, 13 сентября, в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Местами по области ночью и утром возможен туман.

Вечер ночью слабый, днем северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов со знаком плюс.

В областном центре ночью 6-8 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется до 19-21 градуса.

Сотрудники МЧС России по Белгородской области рекомендуют водителям перед поездкой проверять техническое состояние машины. Быть осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.