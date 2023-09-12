В Белгороде открытие Центра адаптивных видов спорта запланировано на 15 сентября

Фото: https://vk.com/gladkov_vv.

Стала известна дата официального открытия Центра адаптивных видов спорта «Вершина» в Белгороде. Губернатор Вячеслав Гладков вчера, 11 сентября, провел заключительное совещание на объекте и сообщил о его полной готовности. Официально двери для посетителей центр распахнет уже в эту пятницу, 15 сентября.

- В одноэтажном здании оборудованы несколько залов: универсальный, для настольного тенниса, игровых видов спорта и волейбола сидя. Всего 13 дисциплин для занятий по 52 отдельным программам. В пятницу уже открываем! – рассказал руководитель Белгородской области на своей страничке в социальной сети.