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НовостиПолитика12 сентября 2023 8:55

Под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино в Белгородской области

В двух частных домах выбиты окна, посечены крыши и фасады
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В двух частных домах выбиты окна, посечены крыши и фасады.

В двух частных домах выбиты окна, посечены крыши и фасады.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ 12 сентября села Сподарюшино в Грайворонском городском округе. По предварительной информации, никто не пострадал.

- Повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены крыши и фасады, а также повреждены хозпостройка и линия газоснабжения, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.

Руководитель области также отметил, что оперативные и аварийные службы находятся на месте происшествия.