Под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино в Белгородской области

В двух частных домах выбиты окна, посечены крыши и фасады. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ 12 сентября села Сподарюшино в Грайворонском городском округе. По предварительной информации, никто не пострадал.

- Повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены крыши и фасады, а также повреждены хозпостройка и линия газоснабжения, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.

Руководитель области также отметил, что оперативные и аварийные службы находятся на месте происшествия.