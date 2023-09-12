В Белгородской области не всем жителям положены прививки от COVID-19. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего прямого эфира 11 сентября белгородка спросила губернатора, когда в регион привезут вакцину от коронавируса. Женщина рассказала, что хотела сделать прививки детям, но в течение года препарат так и не появился в поликлиниках.

Вячеслав Гладков ответил, что теперь большинству жителей Белгородской области придется бороться с вирусом самостоятельно. Этот вопрос не в его компетенции, и не вина какой-либо поликлиники – такое решение принимает Минздрав РФ.

- В соответствии с новыми правилами, принятыми Минздравом России, проводится прививка для хронически больных и для людей старше 60 лет. Все остальные категории лечатся без прививок. Более полную информацию можно получить у главных врачей поликлиник, - сказал губернатор Белгородской области.