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НовостиОбщество12 сентября 2023 9:15

В Белгородской области не всем жителям положены прививки от COVID-19

Теперь большинство белгородцев будет бороться с вирусом самостоятельно
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области не всем жителям положены прививки от COVID-19.

В Белгородской области не всем жителям положены прививки от COVID-19.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего прямого эфира 11 сентября белгородка спросила губернатора, когда в регион привезут вакцину от коронавируса. Женщина рассказала, что хотела сделать прививки детям, но в течение года препарат так и не появился в поликлиниках.

Вячеслав Гладков ответил, что теперь большинству жителей Белгородской области придется бороться с вирусом самостоятельно. Этот вопрос не в его компетенции, и не вина какой-либо поликлиники – такое решение принимает Минздрав РФ.

- В соответствии с новыми правилами, принятыми Минздравом России, проводится прививка для хронически больных и для людей старше 60 лет. Все остальные категории лечатся без прививок. Более полную информацию можно получить у главных врачей поликлиник, - сказал губернатор Белгородской области.