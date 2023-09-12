Аграрии в Белгородской области начали убирать кукурузу на зерно

В Белгородской области аграрии приступили к уборке кукурузы на зерно. Первыми в регионе к начали обмолот специалисты Белгородского, Ракитянского и Яковлевского муниципалитетов.

Отметим, в этом году агрокультура высажена на площади около 116 тысяч гектаров. На сегодняшний день обмолочено 2% (3 тысячи га). С этих участков намолочено 33,6 тысяч тонн с урожайностью 116,7 ц/га, что на 16,7 ц/га выше уровня прошлого года.

Всего в Белгородской области озимые и яровые зерновые убраны с площади 514 тыс. га (81% от намеченного). Валовой сбор зерновых - 2,77 млн тонн. Средняя урожайность на текущую дату– 53,8 ц/га.

Из 59,7 тыс. га посевов сахарной свеклы убрано 4,6 тыс. га, или 8%. Собрано 247 тыс. тонн корнеплодов. Урожайность сахарной свеклы на текущую дату составила 529 ц/га.