Губернатор рекомендовал белгородцам не покупать подозрительную говядину

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал белгородцам, какие меры безопасности предпринимаются в Белгородской области в связи с тем, что в соседних регионах выявили вспышки сибирской язвы. По некоторым данным, от 8 до 15 человек уже заразились этим опасным заболеванием.

- У нас, слава богу, заболеваний не выявлено, усиливаем контроль за животными в личных подсобных хозяйствах, крестьянско-фермерских хозяйствах: контроль с точки зрения наличия прививок и стоят ли животные на контроле у ветеринаров. Сейчас усилен контроль за продажей мяса говядины на рынках Белгородской области, - рассказал Гладков.

Глава региона попросил белгородцев не покупать непроверенное мясо, особенно у незнакомых людей через интернет. А если все же приходится заказывать продукты онлайн, то следует обязательно требовать у продавцов документы о безопасности мясной продукции. «Берегите себя и свое здоровье», - пожелал губернатор.