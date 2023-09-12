Гладков посмотрел ремонт в приюте «Милосердие и забота» в Белгороде

фото: соцсети Вячеслава Гладкова.

Вчера губернатор Вячеслав Гладков посетил социальный центр «Милосердие и забота». В конце августа в приюте закончили делать капремонт и утеплять фасад. Кроме того, подрядчики утеплили кровлю и отремонтировали душевые и туалеты в здании. Параллельно благоустроили и территорию на улице – заасфальтировали дорожки, поставили беседку и лавочки.

- Сейчас здесь проживают 151 человек, 59 из них маломобильные и в основном лежачие, требующие постоянного постороннего ухода. Для некоторых жителей этот приют в Белгороде становится единственным местом, где они находят крышу над головой, еду и заботу, - сказал Гладков.

Глава региона поручил министру здравоохранения Андрею Иконникову обеспечить еженедельное нахождение врача-терапевта на территории Центра не менее 4 часов, министру соцзащиты Елена Батановой обеспечить соблюдение всех регламентов ухода за пожилыми людьми, а мэру горда Валентину Демидову ежегодно проводить косметический ремонт внутри помещений.