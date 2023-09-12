Жителя Белгородской области осудили за убийство, изготовление и хранение оружия

Жителя Яковлевского городского округа Белгородской области осудили сразу по трем статьям. Фото: "КП" Архив

Жителя Яковлевского городского округа Белгородской области осудили сразу по трем статьям. Суд признал его виновным в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия, а также в убийстве.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2022 года мужчина переделал сигнальный пистолет в огнестрельное оружие. В нарушение действующего законодательства фигурант хранил пистолет у себя дома.

31 января 2023 года к осужденному пришел его знакомый, с которым они совместно распивали спиртные напитки. Между мужчинами на почве возникших личной неприязни возникла словесная перепалка. В результате фигурант из изготовленного оружия несколько раз выстрелил в грудь и ноги приятеля. Потерпевший скончался на месте.

В СУ СК РФ по Белгородской области сообщили, что на период следствия в отношении фигуранта по ходатайству следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать в настоящее время.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима с ограничением свободы сроком на 1,5 года. Приговор в законную силу не вступил.