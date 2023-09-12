Белгородцы смогут поклониться мощам святого князя Александра Невского

Фото: Белгородской и Старооскольской епархии.

Уже в субботу, 16 сентября, в Белгород доставят мощи святого князя Александра Невского. Жители региона смогут поклониться святыне.

В пресс-службе администрации Белгорода сообщили, что ковчег с мощами разместят в Николо-Иоасафовском соборе. В этот же день в городе пройдет Крестный ход. Святыня будет находиться в областной столице до 18 сентября.

Напомним, 12 сентября Русская Православная Церковь отмечает праздник в честь святого князя Александра Невского. Эта дата установлена в память перенесения его мощей из Владимира в Санкт-Петербург в 1724 году.