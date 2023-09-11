Жительница Белгородской области пойдет под суд за попытку убийства. Фото: "КП" Архив

На жительницу Шебекинского городского округа завели уголовное дело за покушение на убийство. Известно, что раньше 57-летняя белгородка уже отбывала наказание в местах лишения свободы за убийство.

Белгородские следователи установили, что в августе текущего года подозреваемая, находясь по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности нанесла несколько ударов ножом своему 40-летнему знакомому. Ввиду активного сопротивления потерпевшего и своевременного оказания ему медицинской помощи подозреваемая не смогла свой преступный умысел довести до конца. Мужчина выжил.

В пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области рассказали, что проводятся необходимые следственный действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.