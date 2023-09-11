В Белгородской области за лето капитально отремонтировали 44 многоэтажки

С июня по сентябрь в Белгородской области капитально отремонтировали 44 многоэтажных дома. Работы по капремонту общего имущества уже завершены в 22 домах, находящихся в Белгороде, и в 8 зданиях, расположенных на территории Шебекинского городского округа. По 4 дома отремонтировали в Губкинском городском округе и Корочанском районе. В Ивне завершили ремонт в двух МКД, а в Алексеевке, Вейделевке, Ровеньках и Белгородском районе отремонтировали по одному зданию.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что объекты обновлялись за счет средств фонда капремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса. Строители производили замену внутридомовых инженерных систем, обновляли кровли зданий.

Напомним, что всего по Белгородской области в 2023 году капитально ремонтируют общее имущество 206 МКД. Согласно условиям договоров, завершить работы на объектах должны до начала ноября.