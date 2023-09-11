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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 13:32

Белгородца избили и ограбили новые знакомы

Злоумышленникам грозит до семи лет тюрьмы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: пресс-служба УМВД России по белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по белгородской области.

В полицию Белгорода обратился 43-летний житель областного центра. Мужчина рассказал, новые знакомые избили его и украли 70 тысяч рублей. Полиция установила личности злоумышленников и задержала их.

Предварительно известно, что накануне пострадавший познакомился на улице с двумя мужчинами и пригласил их к себе домой закрепить знакомство. Во время распития алкоголя злоумышленники напали на хозяина квартиры, ударили его по голове железным прутом и нанесли несколько ударов по туловищу. После того они отобрали деньги, которые были у потерпевшего при себе.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Санкции статьи - до семи лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.