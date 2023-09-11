12 сентября в Белгородской области будет прохладно и туманно. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, во вторник, 12 сентября, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Существенных осадков не предвидится. Ночью и утром местами туман. Ветер северной четверти ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 тепла, днем от 17 до 22 тепла.

В областном центре ночью 8-10 тепла, днем воздух прогреется до 19 – 21градуса тепла.

Сотрудники спасательного ведомства призывают белгородцев соблюдать меры безопасности: дома не пользуйтесь неисправной электропроводкой, не перегружайте электросеть, не оставляйте включенные электробытовые и газовые приборы без присмотра. Также в региональном МСЧ рекомендуют одеваться соответственно погоде, выходя на улицу.