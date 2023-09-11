Восемь районов Белгородской области попали под обстрел ВСУ 10 сентября

За прошедшие стуки Белгородская область подверглась атаке со стороны ВСУ более 130 раз. Информацию о последствиях обстрелов опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе по Щетиновке противник выпустили 4 артснаряда. В поселке Новосадовый с БПЛА сброшено одно взрывное устройство, в селе Красный Хутор – три взрывных устройства. В селе Крутой Лог силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

В Борисовском районе на окраину села Богун-Городок прилетело 9 минометных снарядов. Обошлось без последствий.

В Валуйском округе по селам Кукуевка, Долгое и Новопетровка ударили 12 раз из миномета. Пострадавших и разрушений нет.

В Волоконовском районе хутор Старый обстреляли из миномета и гранатомета - установлено 34 прилета. По окраине хутора Киселев выпущен 1 минометный снаряд. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена. Среди жителей никто не пострадал.

В Грайворонском горокруге по окраине хутора Байрак, селам Дроновка и Безымено было выпущено 22 минометных снаряда. Также на окраине Безымено ВСУ сбросили с БПЛА самодельное взрывное устройство. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе на окраине поселка Прилесье с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. Обошлось без последствий.

В Шебекинском горокруге в поселке Красное сбит беспилотник самолетного типа. По селам Середа, Белянка, Терезовка и Новая Таволжанка ВСУ выпустили 40 минометных снарядов. Кроме того, из гранатомета четырежды был обстрелян МАПП «Шебекино». Никто не пострадал, разрушений нет.

В Яковлевском горокруге ПВО сбили два украинских беспилотника. Обломки дрона повредили забор в частном доме. Также был найден самодельный взрывоопасный предмет, на месте работают взрывотехники и все оперативные службы.