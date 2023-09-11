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НовостиПолитика11 сентября 2023 12:00

Восемь районов Белгородской области попали под обстрел ВСУ 10 сентября

По приграничью региона пришлось порядка 130 прилетов
Наталия ИЛЮШНИКОВА

За прошедшие стуки Белгородская область подверглась атаке со стороны ВСУ более 130 раз. Информацию о последствиях обстрелов опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе по Щетиновке противник выпустили 4 артснаряда. В поселке Новосадовый с БПЛА сброшено одно взрывное устройство, в селе Красный Хутор – три взрывных устройства. В селе Крутой Лог силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

В Борисовском районе на окраину села Богун-Городок прилетело 9 минометных снарядов. Обошлось без последствий.

В Валуйском округе по селам Кукуевка, Долгое и Новопетровка ударили 12 раз из миномета. Пострадавших и разрушений нет.

В Волоконовском районе хутор Старый обстреляли из миномета и гранатомета - установлено 34 прилета. По окраине хутора Киселев выпущен 1 минометный снаряд. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена. Среди жителей никто не пострадал.

В Грайворонском горокруге по окраине хутора Байрак, селам Дроновка и Безымено было выпущено 22 минометных снаряда. Также на окраине Безымено ВСУ сбросили с БПЛА самодельное взрывное устройство. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе на окраине поселка Прилесье с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. Обошлось без последствий.

В Шебекинском горокруге в поселке Красное сбит беспилотник самолетного типа. По селам Середа, Белянка, Терезовка и Новая Таволжанка ВСУ выпустили 40 минометных снарядов. Кроме того, из гранатомета четырежды был обстрелян МАПП «Шебекино». Никто не пострадал, разрушений нет.

В Яковлевском горокруге ПВО сбили два украинских беспилотника. Обломки дрона повредили забор в частном доме. Также был найден самодельный взрывоопасный предмет, на месте работают взрывотехники и все оперативные службы.