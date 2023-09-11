Пять человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Белгородском районе. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Вчера, 10 сентября, в Белгородском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. В результате столкновения пострадали пять человек.

Предварительно известно, что вчера в 16 часов 45 минут 18-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», двигаясь по улице Бельгина в поселке Разумное, на перекрестке с круговым движением при съезде заблаговременно не занял соответствующее крайнее правое положение на проезжей части. В результате легковушка столкнулась с пассажирским автобусом «ЛиАЗ», которым управлял 45-летний водитель.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что в ДТП получили различные травмы пять пассажиров автобуса - женщины 40, 61, 68, 49 лет и мужчина 85 лет. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.