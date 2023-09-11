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НовостиПолитика11 сентября 2023 11:02

Гладков: «Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Валуйском округе»

По предварительной информации, обошлось без последствий
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Система противовоздушной обороны сработала в Валуйском городском округе. Был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области в своем телеграм-канале. Предварительно известно, что пострадавших и разрушений нет.

- В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, - написал Вячеслав Гладков.